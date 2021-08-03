Украинский спортсмен Жан Беленюк, выступающий на Олимпийских играх в дисциплине "греко-римская борьба", перешел на полуфинальный этап соревнований. Он соревнуется в весовой категории до 87 килограмм.

В 1/8 финала он победил Зураба Датунашвили, который является действующим чемпионом Европы, со счетом 3:1. А в четвертьфинале Беленюк обошел представителя Алжира Башира Сид Азара.

Отмечается, что в этой схватке общий счет был равным, однако украинец ловко провел прием, благодаря которому и победил соперника. Известно, что в финале Жан Беленюк встретиться с хорватским спортсменом Иваном Гуклеком, который попробует отобрать у Украины первое "золото" Олимпийских игр-2020.

Читайте также, украинские греко-римские борцы Парвиз Насибов и Ирина Коляденко смогли выйти в четвертьфинал соревнований в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Насибов выиграл в поединке с представителем Дании Фредериком Бьеррехусом, а Коляденко на туше одолела спортсменку из Нигерии.

Кроме того, украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров уступил в полуфинале Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 60 кг. Он победил в двух схватках - сперва узбека Эльмурата Тасмурадова, а затем армянина Армена Меликяна, и пробился в полуфинал соревнований.

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