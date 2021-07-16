В четверг, 15 июля, в Днепре напали на правозащитницу Наталью Эшонкулову. Двое неизвестных избили ее в собственном подъезде. Они наносили удары ногами по лицу. В результате у женщины сломан нос, сотрясение мозга и выбиты зубы.

Об этом она сообщила в прямой трансляции на своей странице в Facebook.

По словам Натальи, если бы не ее соседка, которая спугнула нападавших, они бы ее убили.

Правозащитница связывает нападение на нее со своей профессиональной деятельностью и обвиняет в нападении людей бизнесмена Александра Петровского, больше известеного как "Нарик".

"Мне очень больно и страшно. Помогите мне! Я хочу правосудия", - заявила она.

Чуть позже Наталья сообщила, что уже едет в "скорой помощи" в больницу. Далее делом будут заниматься сотрудники правоохранительных органов.

Видео (18+) можно посмотреть по ссылке.

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