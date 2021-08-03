Избили пожилого мужчину ради забавы: в Киеве задержали подростков-хулиганов [ Редактировать ]
В Киеве поймали избивших пожилого мужчину подростков. Видео инцидента появилось в сети, а в столичной полиции отреагировали на случившееся и рассказали детали инцидента.
Как оказалось, преступление произошло 31 июля на проспекте Науки. Детей вместе с родителями доставили в отделение полиции.
Как выяснилось, двое детей из троих задержанных уже имели проблемы с законом. Подростки периодически развлекались нападениями на прохожих. Следователи уже нашли 4 потерпевших, но эта цифра может быть значительно большей.
Относительно действий малолетних злоумышленников полицейские открыли уголовное производство. Квалифицировали инцидент следователи как хулиганство, совершенное группой лиц.
Если подростков признают виновными, им может грозить до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет заключения. Впрочем, учитывая возраст злоумышленников, они все могут избежать наказания. Пока всех детей отпустили.
Ранее сообщалось, что в Киеве агрессивный таксист избил пассажирку.
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