Німеччина відправить "Баварію" у Тихий океан [ Редактировать ]
Уперше за майже 20 років Німеччина спорядила в Тихий океан військовий корабель. Усе аби протистояти впливу Китаю у регіоні. Німецький фрегат "Баварія" ходитиме водами сім місяців та перетне Південно-Китайське море в середині грудня. Екіпаж складається з 232 моряків.
Місія триватиме поряд із загальними торговими шляхами. Судно також візьме участь у низці міжнародних морських навчань.
Таким чином Німеччина приєдналася до інших країн, що розширюють військову присутність у регіоні. Зокрема Великобританії, Франції, Японії, Австралії і Нової Зеландії.
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