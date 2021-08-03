Уперше за майже 20 років Німеччина спорядила в Тихий океан військовий корабель. Усе аби протистояти впливу Китаю у регіоні. Німецький фрегат "Баварія" ходитиме водами сім місяців та перетне Південно-Китайське море в середині грудня. Екіпаж складається з 232 моряків.

Місія триватиме поряд із загальними торговими шляхами. Судно також візьме участь у низці міжнародних морських навчань.

Таким чином Німеччина приєдналася до інших країн, що розширюють військову присутність у регіоні. Зокрема Великобританії, Франції, Японії, Австралії і Нової Зеландії.