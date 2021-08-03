Штам "Дельта" більш патогенний за інші версії коронавірусу. Це з'ясували науковці Токійського університету. Вони створили штучні віруси з мутацією, схожою на штам "Дельта", та провели з ними серію експериментів.

Зазвичай, інфікування коронавірусом веде до розпаду клітин, які потім зливаються одна з одною в так звану багатоядерную клітинну структуру. Вони в японському дослідженні виявилися майже втричі більшими за звичні, а відтак - патогеннішими.

Тим часом японська влада пригрозила публічно присоромлювати людей, які порушують карантин. Мінохорони здоров'я, зокрема, оприлюднив імена трьох громадян, які не дотрималися ізоляції після повернення з-за кордону.