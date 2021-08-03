COVID-19 в Україні за добу забрав життя 26 людей [ Редактировать ]
827 нових випадків зараження COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 26 пацієнтів померло, 533 одужало. Найбільше інфікувань у Києві, майже 200, а також на Донеччині та Одещині, повідомили в МОЗі.
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