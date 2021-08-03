До свого дому жінка не дійшла кілька метрів

У Запоріжжі зграя собак розірвала жінку просто на очах перехожих. Все сталося надвечір біля приватного сектору. Той межує з багатоповерхівками. І фатальний інцидент люди фільмували буквально з вікон квартир

До свого дому жінка не дійшла кілька метрів. І попри намагання і сусідів, і медиків - надати їй допомогу - не змогли. Сергій Бордюжа докладніше.

Ці жахливі кадри зафільмували очевидці. Кілька карет швидкої допомоги. І дорога - повністю залита кров'ю. Жінка, яка поверталася додому, не дійшла до свого будинку кілька десятків метрів. На неї напала зграя собак. Одна з них - прокусила артерію.

Тетяна Бикова, жителька Запоріжжя:

С окон было слышно крик, помогите, вызовите скорую. И мы отреагировали. Прибежали уже было поздно.

Сергій кинувся надавати першу допомогу.

Сергій, житель Запоріжжя:

Я их отогнал. Там камнем кинул в одного, чтобы он убежал. А она начала кричать, что вот, он меня укусил. Говорю, иди ко мне в машину.

Та зупинити кровотечу не змогли навіть дві бригади швидкої допомоги.

Сніжана Кисельова, невістка загиблої:

Кровь частично останавливали. Но это очень плохо получалось, потому что за 15 минут потеря крови составила очень большой процент. Тогда когда мы уже все вместе подоспели, приехала скорая, мы начали ее на носилки ложить. Человек уже был просто без сознания. Сердце запускали час. Ничего не получалось. Никакие методы. Предпринимали все что можно. Три врача работали просто на максимальную свою мощность.

У смерті жінки мешканці мікрорайону звинувачують чоловіка, який і надавав першу допомогу потерпілій. Мовляв, він підгодовував безпритульних собак біля свого гаража. А ті постійно нападали на перехожих.

Віра Яковлева, жителька Запоріжжя:

Вообще когда детей ведем, ну вот моему ребенку уже 10 лет, он ходит в четвертый класс, я не могу его отпускать одного. Абсолютно. Я во двор его не могу выпустить, потому что он боится этих собак.

Та, власне, сам чоловік своєї вини в трагедії не вбачає. Каже - не він один підгодовував псів.

Сергій, житель Запоріжжя:

И какая може быть моя вина, в том что я кормлю собак. Или я натравил эту собаку на нее. И шо, почему. Какая моя вина? Я наоборот оказывал всяческую помощь.

Сергій зазначає - неодноразово сам звертався до різних інстанцій щодо безпритульних собак. Та реакції нуль. До речі, бездіяльність чиновників підтверджують і інші жителі.

Сніжана Кисельова, невістка загиблої:

Обращались неоднократно, писали заявления, о том что на отлов этих собак. Но так как со слов этих людей которые обращались, в наши вышестоящие органы, им пояснили так, что мы можем только их стерилизовать.

Після цього трагічного випадку агресивного собаку пообіцяли забрати до притулку волонтери. Але - коли знайдуть пса.