Загадкова смерть голови Білоруського дому. Віталія Шишова сьогодні знайшли повішеним у парку під Києвом - неподалік власного будинку. Чоловік напередодні вийшов на ранкову пробіжку і зник. Цілу добу його шукали і родичі, і правоохоронці.

У поліції порушили кримінальну справу. З основних версій розглядають самогубство або вбивство з імітацією самогубства. Чи міг активіст наважитися на відчайдушний крок? Та кому він міг перейти дорогу? Розбирався Даніїл Снісар.

Віталія Шишова шукали добу. Білоруський активіст напередодні вранці пішов на пробіжку й не повернувся. на сполох забила його дівчина, заявила в поліцію, а друзі кинулися одразу на пошуки. І тільки сьогодні вранці в лісі неподалік будинку знайшли Віталія повішеним.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України:

Нами відкрито кримінальне провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 16 ККУ - умисне вбивство. Слідчими перевіряється можлива версія, зокрема вчинення самогубства, або скоєння умисного вбивства, з імітуванням самогубства.

Віталію Шишову було 26 років. Він громадянин Білорусі. До України переїхав рік тому через утиски білоруської влади за участь в акціях протесту. Вже тут очолив "Білоруський дім в Україні" - організацію, що допомагає біженцям. Колеги Шишова переконані, Віталія - вбили. Скоїти самогубство він не міг.

За Віталіком велося стеження. Про ці факти були повідомлення від поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Білорусі про всілякі провокації, аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакуума.

Денис Стаджи, білоруський журналіст в Україні:

Мы недели две-три назад получали сигналы, о том что с Беларуси с последней волной беженцев, сюда выдвигаются и сотрудники КГБ, которые будут делать какие-то провокации. Ровно по такому же сценарию год назад, даже меньше, в августе-сентябре - убивали участников протестов в Беларуси.

У те, що Віталій міг наважитися на відчайдушний крок, - не вірять і його друзі. Кажуть - смерть була насильницькою. Цього не відкидають і самі правоохоронці.

Юрій Щучко, друг Віталія Шишова:

Со слов сотрудника полиции, который близко видел тело, я видел тело с 6 метров. Вышел, сказал, что сломан нос. Это сто процентов убийство.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України:

Це ссадна на носі, на лівому коліні, і на грудях. Це все характерно для разового падіння, як сказали експерти.

У Нацполіції ж наголошують - жодних повідомлень про ймовірне переслідування Віталія Шишова вони не отримували. Причину смерті білоруського активіста правоохоронці повідомлять після низки експертиз.

Справа резонансна і її під особистий контроль взяв Володимир Зеленський. Про це заявив речник президента.

Сергій Никифоров, прес-секретар президента України: