За сутки 3 августа 2021 года в Украине выявили 984 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 59 детей и 48 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 572 человека;

- летальных случаев - 43;

- выздоровели - 570 человек.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в г. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

За сутки было проведено 22 533 тестирования на коронавирус методом ПЦР; 8064 - методом ИФА и 16845 экспресс-тестов.

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