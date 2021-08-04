Захватившего Кабмин террориста задержали: кем он оказался [ Редактировать ]
Источник: МВД Украины
В среду, 4 августа, в столице Украины, Киеве, в здание Кабинета министров Украины ворвался неизвестный мужчина с гранатой. Террориста задержали. Об этом заявил пресс-секретарь КГГА.
Как выяснилось, мужчину зовут Владимир Прохнич. Его нашли в соцсетях и появилась информация, что он был награжден Петром Порошенко орденом "За мужество" 3 степени в 2015 году.
Отметим, что причина захвата неизвестна, но судя по претензиям захватчика, перед этим имел место конфликт. Также мы публиковали видео с места событий.
Ранее мы писали о том, что в Киеве возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет.
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