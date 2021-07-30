В пятницу, 30 июля, в Киеве возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет. Сейчас его проверяют. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

У здания Офиса президента нашли подозрительную сумку. Сейчас ее проверяют. Каких-то сообщений о минировании не поступало. Проверяется подозрительный предмет.

Также 30 июля у Офиса президента должна состояться акция в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, президента Владимира Зеленского на Банковой нет, поскольку он отправился с рабочим визитом в Донецкую область, где проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее мы писали о том, что в Офисе президента Украины опубликовали указы главы государства об увольнении Руслана Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначении его первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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