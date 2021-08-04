В среду, 4 августа, в столице Украины, Киеве, в здание Кабинета министров Украины ворвался мужчина с гранатой.

Он выдернул чеку и угрожает подорвать себя.

Сейчас с ним общаются. Отметим, что в 13:00 здесь должно состоятся заседание Кабмина.

Причина конфликта неизвестна, но судя по претензиям захватчика, перед этим имел место конфликт.

В то же время "Страна" сообщает, что в здании очевидцы, он взял двоих заложников, вход и выход перекрыли.

В комментариях к видео в Facebook пишут, что захвативший здание - ветеран. Среди предполагаемых причин поступка называют нервный срыв.

Внимание! На видео нецензурная лексика.

"Я живым не выйду отсюда. Женщина, уходите отсюда", - говорит мужчина на видео.

Ранее мы писали о том, что в Киеве возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет.

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