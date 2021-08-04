На фронті зафіксували дев'ять порушень режиму тиші [ Редактировать ]
Дев`ять порушень режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Противник активно застосовував міномети. Незаконні збройні формування обстріляли оборонців Широкиного, Водяного та Авдіївки.
А в районі Майорська ворог здійснив дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2. В українському війську без втрат.
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Передова під Горлівкою. Ось таке тут "перемир'я". Скрізь на позиціях сліди від ворожих обстрілів. Вирви, валяються "гостинці", які прилетіли з того боку
Скрізь на позиціях сліди від ворожих обстрілів. Вирви, валяються "гостинці", які прилетіли з того боку. Ворог не цурається, використовує ганебну тактику часто, прикривається мирним населенням
Біля Золотого-4, Світлодарська та Луганського били із гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування
Біля Авдіївки незаконні збройні формування стріляли з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї
Та за останні місяці картина змінилася кардинально. Щодня обстріли, щотижня загиблі та поранені