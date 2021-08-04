Во время поединка в дисциплине "греко-римская борьба" в рамках Олимпийских игр спортсмен из Армении провел запрещенный прием в отношении своего соперника из Азербайджана. Об этом сообщает Sports.ru.

Во время боя за бронзовую медаль Олимпиады армянин Карапет Чалян ударил головой бойца Рафика Рафика Гусейнова.

Отмечается, что судьи моментально остановили поединок и приняли решение снять с армянского борца Чаляна очки, в результате чего азербайджанец Гусейнов забрал "бронзу" со счетом 4:1.

Читайте также, 30-летняя дзюдоистка из Каменец-Подольского Ирина Киндзерская (в замужестве Алиева), выступая на Олимпийских играх в Токио за сборную Азербайджана, завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 кг. В поединке за бронзу Киндзерская-Алиева иппоном победила китаянку Сю Шиян.

Кроме того, украинский легкоатлет Назар Коваленко не сможет принять участие в Олимпиаде-2020 5 августа. Его отстранили из-за того, что он не сдал достаточное количество допинг-проб. Его не допустили к участию в играх из-за того, что он не успел сдать внесоревновательную пробу в 63-дневный период, а сдал в более короткое время.