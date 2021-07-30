Украинская дзюдоистка выиграла олимпийскую бронзу для Азербайджана (фото) [ Редактировать ]
Источник: The Tokyo Organising Committee of the Olympic
30-летняя дзюдоистка из Каменец-Подольского Ирина Киндзерская (в замужестве Алиева), выступая на Олимпийских играх в Токио за сборную Азербайджана, завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 кг.
Iryna Kindzerska wins Azerbaijan’s first medal at #Tokyo2020!— Olympics (@Olympics) July 30, 2021
It’s #bronze for #AZE in women’s +78 kg #judo#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @Judo pic.twitter.com/dSTWnI3kkj
В поединке за бронзу Киндзерская-Алиева иппоном победила китаянку Сю Шиян. Это первая олимпийская медаль в карьере украинки.
Ирина Киндзерская выступала за сборную Украины на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где стала пятой. Под украинским флагом она становилась чемпионкой Европы среди молодежи.
В 2017 году Киндзерская вышла замуж за азербайджанца и приняла гражданство Азербайджана.
Бронзовый призер Олимпиады в Токио по дзюдо Дарья Белодед поздравила в Киндзерскую в сторис:
Ируся, ты такая молодец. Так горжусь тобой. Ты это заслужила и достойно прошла весь путь к медали.
Напомним, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзу на дистанции 800 м вольным стилем. Таким образом в копилке нашей сборной уже четыре бронзовых медали.
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