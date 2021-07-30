30-летняя дзюдоистка из Каменец-Подольского Ирина Киндзерская (в замужестве Алиева), выступая на Олимпийских играх в Токио за сборную Азербайджана, завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 кг.

В поединке за бронзу Киндзерская-Алиева иппоном победила китаянку Сю Шиян. Это первая олимпийская медаль в карьере украинки.

Ирина Киндзерская выступала за сборную Украины на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где стала пятой. Под украинским флагом она становилась чемпионкой Европы среди молодежи.

В 2017 году Киндзерская вышла замуж за азербайджанца и приняла гражданство Азербайджана.

Бронзовый призер Олимпиады в Токио по дзюдо Дарья Белодед поздравила в Киндзерскую в сторис:

Ируся, ты такая молодец. Так горжусь тобой. Ты это заслужила и достойно прошла весь путь к медали.

Напомним, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзу на дистанции 800 м вольным стилем. Таким образом в копилке нашей сборной уже четыре бронзовых медали.