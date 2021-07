30-летняя дзюдоистка из Каменец-Подольского Ирина Киндзерская (в замужестве Алиева), выступая на Олимпийских играх в Токио за сборную Азербайджана, завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 кг.

