Запрет на въезд заместителю погибшего Шишова: в СБУ назвали причину [ Редактировать ]
В среду утром, 4 августа, заместителя погибшего главы Белоруского дома в Украине Виталия Шишова Родиона Батулина не пропустили в страну на пограничном пункте "Устилуг". Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила запрет въезда на территорию страны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Запрет вынесен 23 июля 2021 года "на основе аргументированных данных, что данное лицо может представлять угрозу национальной безопасности Украины".
Родион Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями.
Ранее мы писали о том, что заместителя погибшего главы Белоруского дома в Украине Виталия Шишова не пропустили в страну на пограничном пункте "Устилуг".
Напомним, что полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.
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