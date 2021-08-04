Бывший народный депутат Мустафа Найем назначен заместителем министра инфраструктуры Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

В конце июня Найем стал советником на общественных началах министра инфраструктуры Александра Кубракова, назначенного министром инфраструктуры 20 мая этого года.

Мустафа Найем был нардепом 8-го созыва Верховной Рады от "БПП" и не стал вновь баллотироваться в парламент. С ноября 2019 года по апрель 2021-го он был заместителем генерального директора "Укроборонпрома". После увольнения он отчитался о зарплате в 3 млн грн, то есть каждый месяц он получал более 800 тыс. грн.

В конце июня Найем стал советником на общественных началах министра инфраструктуры Александра Кубракова, назначенного министром инфраструктуры 20 мая этого года. До этого Кубраков возглавлял "Укравтодор".

Ранее сообщалось, что у Мустафы Найема случилось горе в семье - умер отец.