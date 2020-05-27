Около двух месяцев за главой Укравтодора Александром Кубраковым открыто и скрыто следили с камерой. Результаты этого "исследования" были обнародованы на bihus.info. Кубраков на своей странице в Facebook рассказал о слежке под подъездом и настоящих заказчиках информационной войны.



По его словам, ее развязали из-за того, что Укравтодор начал наводить порядок на рынке. "Что происходило раньше? Представьте себе широкую дорогу, например, Запорожье - Мариуполь. Расстояние, которое было отремонтировано в прошлом году, составляет почти 150 км. Ранее такие дороги дробили на сотни метров или несколько километров, делали год за годом. Соответственно, сформировался пул подрядных организаций, которые могут делать сотни метров, а не сотни километров", - говорит руководитель агентства.

Чтобы изменить ситуацию, в автодоре разработали новые критерии для подрядчиков. "Для строительства и ремонта дорог высшей категории подрядчик должен подтвердить наличие опыта выполнения аналогичных договоров, материально-технической базы, техники и оборудования, которые позволяют выполнять работу по контракту, квалифицированного персонала, финансовой состоятельности - банковская гарантия с полным покрытием на период проведения закупки", - объясняет Кубраков.

Именно такие правила существуют в Европейском Союзе, но они не понравились некоторым украинским компаниям.

"Мы поставили рынок перед выбором: или меняйтесь, инвестируйте в свои компании, или нам придется прощаться с вами. Часть рынка выбрала наихудшее решение - инвестировать не в технику, не в людей, а инвестировать в грязные кампании против нас", - констатирует Кубраков.

Он заверил, что несмотря на сопротивление правила на рынке будут едиными для всех, а Укравтодор продолжит самые масштабные за все годы независимости дорожные работы. В 2020 году по программе "Большая стройка" будет восстановлено 4 200 км дорог, что почти в 5 раз больше, чем в прошлом году.