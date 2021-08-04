В Запорожье мужчина пытался застрелиться и отравиться, но остался жив [ Редактировать ]
Источник: Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф Запорожской области
В Запорожье 47-летний местный житель пытался покончить с собой сразу двумя способами. Об этом сообщает областной Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Инцидент произошел по улице Волгодонская. Сначала мужчина пытался свести счеты с жизнью и выстрелил себе в грудь. Рана оказалась не смертельной, поэтому запорожец попытался добить себя, отравившись выхлопными газами автомобиля.
К счастью, его во время заметили и вызвали медиков, которые госпитализировали его в больницу. О причинах такого отчаянного желания покончить с собой не сообщается.
До данным Центра медицины катастроф, 3 августа в Запорожской области произошло еще две попытки самоубийства. В селе Шевченко Мелитопольского района мужчина 39 лет вскрыл себе вены. Истечь кровью он не успел и его госпитализировали.
А в Мелитополе повесилась женщина 79 лет. Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, констатировала ее смерть.
Ранее "Подробности" писали о том, что в Запорожье после нападения собаки погибла женщина. Бродячий пес перекусил ей артерию на ноге.
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