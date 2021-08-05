ЄС закликає Україну не видавати громадянам по два закордонні паспорти [ Редактировать ]
ЄС закликає Україну не видавати по два закордонні паспорти українцям. Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо безвізового режиму.
Своє прохання Європа аргументує фактами, коли в Польщі затримували українців, що мали по кілька паспортів. У Брюсселі підкреслюють, очікують від України не просто припинення такої практики, а й ануляції вже виданих додаткових документів.
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