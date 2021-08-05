В Донецкой области боевики обстреляли многоэтажку в Красногоровке. В результате обстрела был ранен местный житель. Об этом сообщил в Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Под обстрел попал многоэтажный дом на улице Восточной, прямое попадание снаряда сильно повредило квартиру. Ранение получил 56-летний мужчина. Данных о его состоянии нет.

Осколками посечена припаркованный возле дома автомобиль. На месте происшествия работают правоохранители.

Штаб ООС сообщает, что за минувшие сутки противник 8 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. Боец госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.

Как сообщали "Подробности", вражеские снайперы работают по всей линии фронта.