На Донбассе под обстрел попала многоэтажка, есть раненый (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Донецкой области боевики обстреляли многоэтажку в Красногоровке. В результате обстрела был ранен местный житель. Об этом сообщил в Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
Под обстрел попал многоэтажный дом на улице Восточной, прямое попадание снаряда сильно повредило квартиру. Ранение получил 56-летний мужчина. Данных о его состоянии нет.
Осколками посечена припаркованный возле дома автомобиль. На месте происшествия работают правоохранители.
Штаб ООС сообщает, что за минувшие сутки противник 8 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. Боец госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.
Как сообщали "Подробности", вражеские снайперы работают по всей линии фронта.
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