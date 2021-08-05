В Желтых Водах производят 70% всего табачного контрафакта Украины - эксперт [ Редактировать ]
В Днепропетровской области находится самое крупное в Украине производство контрафактных табачных изделий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные журналиста Сергея Иванова.
"Объемы поддельной "подакцизки" впечатляют: только 35 тонн изъято СБУ, а сколько ушло в продажу - даже трудно представить", - отметил он.
Сегодня, как отмечает Иванов, фабрика не только продолжает изготавливать контрафакт, но и нарастила объемы производства.
"Эта фабрика в Желтых Водах сегодня закрывает около 70% потребностей внутреннего теневого рынка сигарет в Украине, а доля контрафакта в общей массе их продукции составляет около 90% продукции", - отмечает он.
Напомним, что в мае 2021 года журналисты программы "Особливий погляд" заказали повторную экспертизу продукции United Tobacco, которая подтвердила факт промышленного производства предприятием контрафактной продукции с использованием поддельных акцизных марок.
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