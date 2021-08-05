Размер процентов по кредитам ограничили для переселенцев [ Редактировать ]
В четверг, 5 августа, президент Владимир Зеленский подписал закон, который ограничивает размер процентов по кредитам и займам для переселенцев. Документ был одобрен парламентом 14 июля 2021 года. Об этом сообщает Офис президента.
Общая сумма процентов по кредиту или займу переселенца не может превышать сумму процентов, начисленную в течение срока, на который предоставлялся кредит по минимальной ставке, определенной договором.
Документ также освобождает переселенцев от неустойки, ответственности в виде уплаты суммы долга и от других имущественных санкций. В то же время кредитор будет обязан перечислить задолженность в течение 7 дней после письменного обращения от переселенца.
Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение внутренне перемещенным лицом кредитных обязательств возлагается на Россию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.
Закон вступит в силу через месяц со дня его опубликования.
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