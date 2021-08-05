В четверг, 5 августа, президент Владимир Зеленский подписал закон, который ограничивает размер процентов по кредитам и займам для переселенцев. Документ был одобрен парламентом 14 июля 2021 года. Об этом сообщает Офис президента.

Общая сумма процентов по кредиту или займу переселенца не может превышать сумму процентов, начисленную в течение срока, на который предоставлялся кредит по минимальной ставке, определенной договором.

Документ также освобождает переселенцев от неустойки, ответственности в виде уплаты суммы долга и от других имущественных санкций. В то же время кредитор будет обязан перечислить задолженность в течение 7 дней после письменного обращения от переселенца.

Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение внутренне перемещенным лицом кредитных обязательств возлагается на Россию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.

Закон вступит в силу через месяц со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличилось пособие помощи тяжелобольным детям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.