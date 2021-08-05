Офіс Генпрокурора повідомив про підозру кадровому військовому Росії [ Редактировать ]
Офіс Генпрокурора повідомив про підозру кадровому військовому Збройних Сил Російської Федерації. За порушення "законів та звичаїв війни".
За даними слідства, у 2014 той здійснював контроль за незаконними в'язницями на території ОРДЛО - у Сніжному. Він знущався з українських військовослужбовців.
Застосовував тортури, а також імітував розстріли, аби деморалізувати воїнів. Такі дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права зазначили в офісі прокурора.
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Офіс Генпрокурора повідомив про підозру кадровому військовому Збройних Сил Російської Федерації
Так, за даними слідства, у 2014 році, громадянин Росії - Безлер, очолюючи незаконне збройне формування у Горлівці, організував та керував катуванням місцевого підприємця, а також організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення
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