Офіс Генпрокурора повідомив про підозру кадровому військовому Збройних Сил Російської Федерації. За порушення "законів та звичаїв війни".

За даними слідства, у 2014 той здійснював контроль за незаконними в'язницями на території ОРДЛО - у Сніжному. Він знущався з українських військовослужбовців.

Застосовував тортури, а також імітував розстріли, аби деморалізувати воїнів. Такі дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права зазначили в офісі прокурора.