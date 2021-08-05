В Ухані 12 млн жителів перевірять на коронавірус [ Редактировать ]
Три випадки штаму дельта призвели до масового тестування населення у китайському Ухані. Провести тести на ковід для дванадцяти мільйонів жителів місцева влада планує протягом трьох днів. Троє носіїв штаму дельта стали першими зараженими в місті від травня минулого року.
Загалом у Китаї напередодні зареєстрували найбільшу кількість заражень від січня понад 70 випадків. З огляду на це деякі міста запровадили карантинні обмеження, скоротили авіа- та автомобільне сполучення, а також організували масові тестування.
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