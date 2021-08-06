СБУ викрила банду рекетирів на Харківщині [ Редактировать ]
На Харківщині СБУ викрила банду, яка вимагала гроші у бізнесменів області. До складу угруповання входило майже пів сотні людей.
Зловмисники займалися рекетом у сфері ритуальних послуг. Обклали даниною підприємців, а якщо ті відмовлялися платити, погрожували фізичною розправою. Відомо, що банді сприяли й посадовці одного з комунальних підприємств Харкова. Скількох людей затримали - в СБУ не повідомляють.
Лілія Домашенко, речниця СБУ в Харківській області:
Було вилучено великі суми грошових коштів, чорнові записи обліку поборів підприємців, зброю та боєприпаси, а також посвідчення діючих співробітників національної поліції. Наразі учасникам злочинного угруповання готується повідомлення про підозру.
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