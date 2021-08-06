Скількох людей затримали - в СБУ не повідомляють

На Харківщині СБУ викрила банду, яка вимагала гроші у бізнесменів області. До складу угруповання входило майже пів сотні людей.

Зловмисники займалися рекетом у сфері ритуальних послуг. Обклали даниною підприємців, а якщо ті відмовлялися платити, погрожували фізичною розправою. Відомо, що банді сприяли й посадовці одного з комунальних підприємств Харкова. Скількох людей затримали - в СБУ не повідомляють.

Лілія Домашенко, речниця СБУ в Харківській області: