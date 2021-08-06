Кінець епохи. Ліонель Мессі пішов з "Барселони". Як зазначено на офіційному сайті клубу новий контракт не укладено через економічні та структурні перепони. 34-річний гравець виступав за "Барсу" поряд два десятиліття.

У її складі 10 разів вигравав чемпіонат Іспанії, по сім разів Кубок і Суперкубок Іспанії, чотири рази Лігу чемпіонів, рекордних шість разів ставав володарем "Золотого м'яча".

Влітку торік Мессі уже намагався піти з "Барселони". Однак керівництво клубу зажадало компенсацію в розмірі семисот мільйонів євро. Тож футболіст залишився ще на один сезон.