Водити туристів на підприємство стали не так давно

Погуляти коридорами електростанції, побачити не запущений в роботу енергоблок та самотужки зупинити реакторну установку під час умовної аварії. На Миколаївщині взялися розвивати індустріальний туризм. На екскурсії побувала і наша Марина Михайловська.

Біля цього підприємства свого часу побудували ціле місто. Адже воно забезпечує електроенергією весь південь України. А ще з його діяльністю пов'язані численні протести екологів Миколаївщини. Йдеться про Южноукраїнську електростанцію.

Почала свою роботу з 1982 року. В 82 році було запущено перший енергоблок.

Водити туристів на підприємство стали не так давно. В програмі - лекції про атомну енергетику, відвідування лабораторій та ознайомлення з діючими об'єктами.

Олександр Пелюх, начальник управління інформації і громадських зв'язків:

Перший і другий енергоблоки унікальні. В Україні таких немає. Є в РФ. Це енергоблоки малої серії, вони мають циліндричну форму. Перший і другий енергоблоки мають єдину спільну машинну залу. А третій має власну машинну залу.

Найпопулярніше місце серед екскурсантів четвертий енергоблок. Його так і не ввели в експлуатацію, тож використовують для навчання персоналу. Тут усе, як на реальному щиті керування повне відчуття роботи з реакторними та турбінними установками.

Я начинаю прикрывать основной регулятор, видите? И уменьшается расход воды.

Гостям дозволяють торкатися всіх експонатів. Можна навіть самостійно зупинити реакторну установку під час умовної аварії.

Софія, туристка з Херсону:

Для мене ця екскурсія незвичайна. Я думаю, всі вже бачили електростанції, принаймні в фільмах, але вони зовсім не передають ті емоції, які ти відчуваєш тут. Ця робота є надто небезпечною та відповідальною.

Показують відвідувачам і найскандальніший об'єкт енергокомплексу Ташлицьку гідроакумулюючу електростанцію. З її діяльністю пов'язують затоплення територій національного природного парку. Охочих відвідати екскурсії на АЕС чимало.

Тетяна Волинець, радниця голови Миколаївської ОДА з питань туризму:

Зараз у молоді, у багатьох людей є запит на щось цікаве, нове, не таке вже красиве, а десь показати його з іншої, брутальної сторони. Тому ми працюємо над створенням нових маршрутів.

Індустріальний туризм в Україні справді набирає обертів, а для Миколаївщини він цілком може стати родзинкою. Адже на території цього регіону розміщені численні стратегічні підприємства.