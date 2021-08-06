Сенсація від агенції Reuters, яка з'ясувала адміністрація Байдена зобов'яже всіх іноземців, які в'їжджають до Штатів, обов'язково мати щеплення. Коли це обмеження запровадять? І кому відмовлятимуть на кордоні? Дмитро Анопченко з'ясував усі деталі.

Це і справді сенсація. Скільки було заяв, мовляв, вакцина поки експериментальна, має дозвіл лише для екстреного використання, а отже і примушувати когось роботи щеплення ми не можемо. Але зараз представник Білого дому повідомив журналістам агентства Reuters - у них готовий новий план.

Згідно з ним, усіх іноземців, які перетинатимуть кордон США, зобов'яжуть мати щеплення. Зараз щоб сісти на літак до Америки ще на чекіні в аеропорту маєш пред'явити негативний тест на Ковід. А коли нововведення запрацює не допускатимуть пасажирів на борт, якщо не буде довідки про повну вакцинацію.

Підкреслю ще раз обмеження поки не запровадили! Але розробили покроковий документ, у якому вони передбачені, тобто це справа найближчого часу. План такий: Білий дім поступово послаблюватиме обмеження на в'їзд до США, згодом повністю зніме цю заборону. І водночас змінить правила в'їзду в один момент і для всіх іноземців.

Що стримує владу, так це певне погіршення коронавірусної ситуації у самих Сполучених Штатах. На цей момент будь-які іноземці не можуть потрапити до США, якщо за останні два тижні перебували у Британії, будь-якій державі Шенгенської зони (чи навіть транзитом летіли), Ірландії, Китаї, Індії, ПАР, Ірані і у Бразилії.

Щойно ситуація в самих Штатах покращиться - цю заборону зніматимуть, але "відкриваючи" Америку - відчинять двері лише для тих, хто отримав свої два уколи, та ще й перечекав 14 днів після другого.

Поки немає рішення, щеплення якими вакцинами Штати визнаватимуть на кордоні: тільки "Пфайзером" і "Модерною", чи ще й іншими; і чи визнають, наприклад, "Спутнік", або автоматично "відріжуть" всіх росіян. Теж немає і чіткої дати, коли це все запрацює.

Але так чи інакше до нововведень вже зараз треба готуватися всім українцям, хто у справах, чи як турист збирається до США. Адже принципове рішення ухвалене, а в момент коли про нього оголосять, діяти буде запізно - зважаючи, що між щепленнями має пройти три тижні, та й після другого уколу ще доведеться почекати, і тільки потім можна буде перетнути кордон.