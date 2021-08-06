COVID-19 в Україні за добу забрав життя 16 пацієнтів [ Редактировать ]
1081 інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби.
16 пацієнтів померло, майже півтисячі одужало. Найбільше заражень, як і раніше, у Києві. Далі йдуть Херсонщина та Одещина - повідомили у МОЗі.
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