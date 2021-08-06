Українські фахівці поїдуть гасити лісові пожежі у Греції. На допомогу тамтешнім вогнеборцям вирушать 100 наших рятувальників. Нині стихія, що вирує на північ від Афін вийшла з-під контролю.

Наказ евакуюватися на узбережжя отримали жителі ще двох містечок. Основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках.

Полум'я вже зруйнувало десятки будинків. Вигоріло близько 5 тисяч гектарів. Рятувальні роботи ускладнює аномальна спека. До якої, за прогнозом, мають додатися ще й сильні вітри.

Киріакос Міцотакис, прем'єр-міністр Греції: