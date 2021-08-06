Українці гаситимуть лісові пожежі у Греції [ Редактировать ]
Українські фахівці поїдуть гасити лісові пожежі у Греції. На допомогу тамтешнім вогнеборцям вирушать 100 наших рятувальників. Нині стихія, що вирує на північ від Афін вийшла з-під контролю.
Наказ евакуюватися на узбережжя отримали жителі ще двох містечок. Основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках.
Полум'я вже зруйнувало десятки будинків. Вигоріло близько 5 тисяч гектарів. Рятувальні роботи ускладнює аномальна спека. До якої, за прогнозом, мають додатися ще й сильні вітри.
Киріакос Міцотакис, прем'єр-міністр Греції:
Ми очікуємо сильних західних вітрів у багатьох районах. Маємо безпрецедентні умови після багатьох днів сильної спеки, яка перетворила всю країну на порохову діжку. Я прошу всіх обмежити непотрібні поїздки і бути дуже пильними. Будинки можна відбудувати, а дерева заново виростити. Але людського життя не відновити. В цій надзвичайній ситуації ми маємо бути єдиними.
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