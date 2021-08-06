Интернет умиляют сравнения мопсов с буханкой хлеба (фото) [ Редактировать ]
Источник: Reddit
Прямо сейчас происходит причудливое интернет-увлечение, в котором владельцы мопсов со всего мира делятся веселыми фотографиями своих питомцев, похожих на буханку тостового хлеба.
Некоторые даже выкладывают хлеб рядом со своим мопсом и размещают это в социальной сети Reddit, сообщает The Sun. Это повальное увлечение вызвало сотни откликов.
Позы лежащих упитанных мопсов действительно обладают поразительным сходством с хлебом. А их складки на коже делают их похожими на нарезные ломтики.
Это не первый раз, когда животных сравнивают с едой или они принимают участие в разных интернет-челленджах.
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