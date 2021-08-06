Прямо сейчас происходит причудливое интернет-увлечение, в котором владельцы мопсов со всего мира делятся веселыми фотографиями своих питомцев, похожих на буханку тостового хлеба.

Некоторые даже выкладывают хлеб рядом со своим мопсом и размещают это в социальной сети Reddit, сообщает The Sun. Это повальное увлечение вызвало сотни откликов.

Позы лежащих упитанных мопсов действительно обладают поразительным сходством с хлебом. А их складки на коже делают их похожими на нарезные ломтики.

Это не первый раз, когда животных сравнивают с едой или они принимают участие в разных интернет-челленджах.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как белка пристрастилась к еде из McDonald's, и вытаскивала в зубах стаканчик с недопитым клубничным милкшейком.

Также недавно произошел курьезный случай, когда адвокат предстал перед судом в Zoom в виде котенка.

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