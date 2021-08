В Греции лесные пожары, которые начались еще в июле, уже добрался до столицы страны Афин и других курортных городков. В результате стихии пострадали уже более 10 человек.

Огонь накрыл населенные пункты Стамата и Родополи. Служба гражданской защиты разослала жителям пострадавшего района СМС-сообщения с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

3 августа огонь дошел до столицы Греции. Из-за этого пришлось перекрыть автомагистраль возле Афин. Также огонь охватил остров Эвбея. Уже 4 августа власти страны начали эвакуацию людей.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал граждан экономить электричество, поскольку система перегружена дополнительно еще и тремя миллионами туристов.

Wildfire on the Greek island of Evia. The scenes of the climate crisis this summer have been absolutely heartbreaking.pic.twitter.com/OJF8ZKjJvo