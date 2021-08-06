В Греции лесные пожары, которые начались еще в июле, уже добрался до столицы страны Афин и других курортных городков. В результате стихии пострадали уже более 10 человек.

Огонь накрыл населенные пункты Стамата и Родополи. Служба гражданской защиты разослала жителям пострадавшего района СМС-сообщения с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

3 августа огонь дошел до столицы Греции. Из-за этого пришлось перекрыть автомагистраль возле Афин. Также огонь охватил остров Эвбея. Уже 4 августа власти страны начали эвакуацию людей.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал граждан экономить электричество, поскольку система перегружена дополнительно еще и тремя миллионами туристов.

Wildfire on the Greek island of Evia. The scenes of the climate crisis this summer have been absolutely heartbreaking.pic.twitter.com/OJF8ZKjJvo — Dr. Lucky Tran (@luckytran) August 4, 2021

"Нам приходится справляться с самой страшной жарой с 1987 года. Необходимо сделать все, что в человеческих силах, чтобы наша энергосистема не рухнула", – сказал он.

По данным издания Greek Reporter, огонь охватил уже более 8 тысяч гектаров на острове Эвбея и в центре Афин. Всего в этом регионе лесные пожары разрушили или повредили около 200 домов.

Люди все чаще обращаются за помощью к медикам и нуждаются в кислородной терапии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что никто из украинцев не пострадал из-за масштабного пожара в пригороде Афин.

"По состоянию на текущий момент информации о пострадавших украинцах нет. Украина солидарна с дружественной Грецией и готова при необходимости оказать необходимую помощь", – написал Кулеба.

По его словам, он поручил дипломатам в Греции круглосуточно отслеживать потребности наших граждан в связи с опасностью.

При этом туристов, которые оказались рядом с пожарами, уже эвакуируют.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить наших спасателей в Грецию. В целом Украина направит 100 опытных пожарных, а также необходимое оборудование. Соответствующее решение правительство должно принять 6 августа.

Стоит напомнить, что 30 июля Украина отправила в Турцию 2 самолета АН-35П и спасателей для борьбы с огненной стихией. За 3 суток наши специалисты сбросили на пожар 488 тонн воды.

Ранее "Подробности" сообщали, что вслед за Турцией пожары охватили Грецию, где эвакуируют целые деревни.

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