Хитростью заманил в дом: в Винницкой области мужчина изнасиловал школьницу [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В одном из населенных пунктов Винницкой области 33-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней девушки. Ранее он был неоднократно судим за насильственные и имущественные преступления.
Об этом говорится на сайте областной полиции. Изнасилование произошло в дачном доме, куда злоумышленник завез девушку под предлогом в грозу подвезти ее домой.
В милицию обратилась мать потерпевшей. По тревоге подняли личный состав полиции и через несколько часов разыскали подозреваемого. Его задержали по месту жительства сожительницы.
На месте преступления криминалисты изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к изнасилованию.
Злоумышленник уже восемь лет провел в тюрьме за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.
Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрания меры пресечения. За такое преступление предусмотрено наказание до 12 лет заключения.
Также назначен ряд экспертиз. С несовершеннолетней работают психологи.
Читайте также, в Тернопольской области группа несовершеннолетних подростков напала на 13-летнюю девочку и изнасиловала. Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения насильственных действий, личность одного из подозреваемых была установлена.
Кроме того, в селе Беленченковка (Полтавская область) произошла трагедия. Так, 24-летнюю женщину нашли мертвой в яблоневом саду на окраине населенного пункта. Фигуранту готовят сообщение о подозрении в убийстве, совмещенном с изнасилованием.
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