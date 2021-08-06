В одном из населенных пунктов Винницкой области 33-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании 14-летней девушки. Ранее он был неоднократно судим за насильственные и имущественные преступления.

Об этом говорится на сайте областной полиции. Изнасилование произошло в дачном доме, куда злоумышленник завез девушку под предлогом в грозу подвезти ее домой.

В милицию обратилась мать потерпевшей. По тревоге подняли личный состав полиции и через несколько часов разыскали подозреваемого. Его задержали по месту жительства сожительницы.

На месте преступления криминалисты изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к изнасилованию.

Злоумышленник уже восемь лет провел в тюрьме за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрания меры пресечения. За такое преступление предусмотрено наказание до 12 лет заключения.

Также назначен ряд экспертиз. С несовершеннолетней работают психологи.

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Кроме того, в селе Беленченковка (Полтавская область) произошла трагедия. Так, 24-летнюю женщину нашли мертвой в яблоневом саду на окраине населенного пункта. Фигуранту готовят сообщение о подозрении в убийстве, совмещенном с изнасилованием.

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