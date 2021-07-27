В Тернопольской области группа несовершеннолетних подростков напала на 13-летнюю девочку и изнасиловала. Об этом сообщает местный новостной портал "Файный Тернополь".

Страшное происшествие случилось в населенном пункте Настасов. Насильниками были подростки, возрастом от 14 до 16 лет. В настоящее время пострадавшая девочка находится в реанимации.

В селе Настасов Тернопольской области трое несовершеннолетних изнасиловали 13-летнюю девочку. Наши подписчики сообщают, что парни в возрасте 14-16 лет - двое из с. Лучка и один из с. Воля - пришли в гости к трем девушкам из с. Настасов, где отдыхали на местном пруду. После распитого алкоголя, они изнасиловали одну из девушек. Пострадавшая - в реанимации.

Отмечается, что правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения насильственных действий. Известно, что в полиции рассказали, что личность одного из подозреваемых была установлена, ему сообщили о подозрении. Меру пресечения злоумышленнику выберет Тернопольский горрайсуд.

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Кроме того, в Николаевской области 12-летнюю девочку напоил и изнасиловал отец ее подружки. Чтобы скрыть преступление, мужчина привез девочку домой, куда вызвал полицейских и сообщил, что увидел ее на улице в состоянии опьянения и привез домой.

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