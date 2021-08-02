Пять часов удерживал в машине: в Сумах мужчина дважды изнасиловал 18-летнюю девушку [ Редактировать ]
В городе Сумы мужчина в течение 5 часов жестоко издевался над 18-летней девушкой в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Насильник воспользовался тем, что девушка находилась в беспомощном состоянии и совершил преступление на берегу реки, после чего затащил ее в свой автомобиль и катался по городу. Через несколько часов злоумышленник вывез пострадавшую в лес и снова изнасиловал.
Отмечается, что жертва насилия обратилась к правоохранителям и те оперативно арестовали изверга. Им оказался 36-летний житель Сум, который ранее был судим. Известно, что девушка получила необходимую медицинскую помощь, а злоумышленник получил наказание по 2 статьям Уголовного кодекса Украины.
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Кроме того, в селе Беленченковка (Полтавская область) произошла трагедия. Так, 24-летнюю женщину нашли мертвой в яблоневом саду на окраине населенного пункта. Фигуранту готовят сообщение о подозрении в убийстве, совмещенном с изнасилованием.
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