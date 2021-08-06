На одному з об'єктів Газпрому стався потужний вибух. Рвонуло на підприємстві видобутку газу під Новим Уренгоєм в Ямало-Ненецькому окрузі. Зайнялася будівля заводу, в якому готувався до транспортування газовий конденсат. За словами очевидців, вибух був настільки потужним, що трясло в 20 кілометрах об'єкта.

За офіційною версією, постраждалих немає. Через інцидент під загрозою видобуток газу в регіоні, більш ніж удвічі впала кількість газу, який йде в Європу. Деякі аналітики в Україні вже висловили припущення, що це не випадково, мовляв, так Кремль натякає ЄС, що інфраструктура Західного Сибіру вичерпала свій ресурс, як і маршрут через Україну, тож не варто заважати новим путінським проєктам - Північному потоку-1 та -2.