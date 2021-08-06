440 населених пунктів у восьми областях України залишилися без електрики через негоду минулої ночі. Від сильного вітру, грози та злив найбільше цієї доби постраждала Хмельниччина. Там знеструмлено 206 населених пунктів. Потужний буревій пронісся Кам'янець-Подільським, у місті проблеми з газопостачанням.

Жертв та постраждалих немає. На сьогодні в Україні знову оголосили штормове попередження. Потужні зливи та шквали прогнозують у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. У гірських районах можливі зсуви ґрунту. Також очікується підняття рівня води в річках: на Закарпатті майже до метра, в басейнах Сяну та Днiстра, до майже півтора, - повідомила пресслужба ДСНС.