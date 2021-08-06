І якщо раніше українці могли вакцинуватися тільки в спеццентрах, то тепер географія мобільних кабінетів стала ширшою. У Києві та Львові відсьогодні зробити укол можна просто в аеропорту перед вильотом.

Христина Гашенко побувала на львівському летовищі і з'ясувала - чи зацікавила пропозиція українців?.

Є квиток - можеш вакцинуватися. Аби пасажири точно помітили центр вакцинації, його розмістили поруч із входом у термінал аеропорту. Наразі тут працює троє медиків. І вакцинують "Пфайзером".

Наталія Карпяк, сімейна медсестра:

Нам дали 150 доз вакцини. Я вважаю що на один день це достатньо тільки що були люди.

Та охочих небагато. Від дванадцятої години дня щеплення зробили тільки шістьом людям. І усі вони працівники аеропорту.

Галина Момоход, сімейна лікарка:

Не підходять і не цікавляться. Ми самі спробуємо їм пояснити що тут проводиться вакцинація, що тут люди, які хочуть виїжджати за кордон і можеш зробити тут вакцинацію чи повертаються можуть зробити тут вакцинацію. ну поки що бажаючих немає.

Немає і тому, що більшість пасажирів в аеропорту вже імунізувалися. Марія Иллєр летить у Німеччину. Каже, там раніше щепилася саме "Пфайзером".

Марія Иллєр, туристка з Німеччини:

У Німеччині зараз дуже багато пішли на вакцинацію, якщо люди в лікарні, то їм в лікарні роблять вакцинацію.

Та час від часу до медиків усе-таки підходять пасажири. Але не для того, щоб отримати укол, а по інформацію.

- Першу дозу дається довідку? - Ні, на першу дозу ми довідку не даємо, ми тільки вакцину. Тому сертифікат видає ваш сімейний лікар.

Наталія, пасажирка аеропорту:

Добре що зробили, люди мають просто так де вакцинуватись, щоб не шукати якщо вони приїхали на короткий період, добре так мені здається, для тих хто хоче вакцинуватися.

Наразі на Львівщині працюють 17 центрів вакцинації населення. Загалом в області проти ковіду медики щепили майже чотириста тисяч охочих.