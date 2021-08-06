Займалися рекетом, вимагали данину і погрожували бізнесу розправою. На лаві підсудних - шестеро бійців Нацкорпусу. Напередодні їх затримали в Харкові, а вже зранку у столичному суді - почали обирати запобіжний захід.

Засідання триває досі. І за майже вісім годин процесу - рішення ухвалили тільки щодо одного підозрюваного. Його на два місяці відправили в СІЗО. Тарас Пилипець розкаже більше.

Шевченківський райсуд столиці буквально в облозі. Більше ніж тисяча активістів і вполовину менше правоохоронців. Такий ажіотаж через справу харківських рекетирів. Напередодні СБУ затримала сімох представників Нацкорпусу, яких вважають членами банди. Ті, начебто, обкладали даниною підприємців. А з тими, хто відмовлялися платити, розправлялися фізично.

Загалом до складу угруповання, за даними спецслужб, входило близько пів сотні чинних правоохоронців, а також учасники бойових дій. Сприяли банді ще й посадовці одного з комунальних підприємств.

Лілія Домашенко, речниця СБУ в Харківській області:

Було вилучено великі суми грошових коштів, чорнові записи обліку поборів підприємців, зброю та боєприпаси, а також посвідчення діючих співробітників національної поліції. Наразі учасникам злочинного угруповання готується повідомлення про підозру.

А вже сьогодні - підозрюваним у столиці обирають міру запобіжного заходу. На лаві підсудних - шестеро. Одного із затриманих спецслужби відпустили ще напередодні. Та представники Нацкорпусу переконані: справа щодо їхніх колег сфабрикована.

Владислав, активіст:

Я хлопців знаю добре, воював разом з ними і я не думаю, що це правда. Як мінімум повинні відправити їх по домах і тоді розбиратися, що це було.

Сергій Тамарін, голова Київсього осередку Нацкорпусу:

Справи ці ґрунтуються лише на двох заявах 2018 нібито потерпілих, яких напряму апелюють до місцевого кримінального угруповування. Усі фотографії, які показали всьому світу розказали, що це вилучена зброя, вилучені гроші. Це зброя яка на законних підставах належала декільком затриманим, а гроші це ті гроші, які ми всім світом збираємо зараз на Лікування Артему моршинському. Це хлопець якого нещодавно намагався вбити кілер у місті Харкові.

Саме засідання розпочалося з двогодинною затримкою. Справу кожного підозрюваного розглядають окремо. Прокуратура просить - тримання під вартою строком на два місяці. До суду нікого - окрім преси та учасників процесу не пускають. На територію адмінбудівлі теж потрапити проблематично. Усіх ретельно перевіряють та запускають невеликими групами.

І якщо ззовні екшн, то всередині - типова судова тяганина. Виступи прокурорів, адвокатів, клопотання про заміну судді і перерва. І так по колу.

Скільки часу ще триватиме засідання - спрогнозувати складно. Найімовірніше, процес з обрання міри запобіжного заходу затягнеться до завтра.