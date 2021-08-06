Понад 4 тисячі угод на ринку землі. І це за місяць від старту вільного продажу. У попиті гектари на Київщині, Полтавщині та Сумщині. Утім, кажуть, експерти - черга з покупців не стоїть. Та й самі продавці не поспішають. Чому? Олена Логінова дізнавалася.

Гектари з молотка. За місяць від старту вільного ринку землі українці уклали понад чотири тисячі угод купівлі-продажу. Київська, Полтавська, Сумська та Вінницька області - серед рекордсменів. І такі статистичні показники, кажуть експерти - назвати ажіотажем важко.

Денис Марчук, заступик голови Всеукраїнської аграрної Ради:

Це фактично якщо перевести в гектари це порядку трохи більше 6500 тисяч гектарів землі. Тобто все відбувається досить послідовно. Чому так відбувається, бо самий прийнятий закон є досить таки консервативним, який обмежив певні можливості, щоб не було такого масового розпродажу, щоб не було якихось таких стихійних ажіотажів і спекуляцій.

До повноцінного запуску ринку землі держава поки що не готова, попереджають спеціалісти. І пояснюють це - недосконалим механізмом. Загалом в Україні 60 мільйонів гектарів землі. Із них понад 41 мільйон землі сільськогосподарського призначення, з яких саме і знято мораторій.

Водночас доступ до ринку обмежений - право купувати мають лише фізичні особи - українці. І не більше як сто гектарів у одні руки. Та й укласти угоду може не кожен нотаріус. Більшість із них не підключені до Державного Земельного кадастру.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Серед цих факторів є юридичні стримуючі фактори, є податкові фактори. є регуляторні, є фінансові. І якщо почати з юридичних, то всі нотаріуси і нотаріальна палата відмічають, що доволі була погана підготовка державного апарату до запуску ринку землі. Тобто фактично вони не отримували якихось роз'яснень до першого липня, як укладати угоди, як підключатись до реєстрів, більше того до реєстру державного земельного кадастру було підключено близько 12% всіх нотаріусів зареєстрованих в Україні на той момент.

Стримує активний продаж і вартість землі. Ціна гектару не достатньо висока для продавців. Тож, чекають більш вигідного моменту. Коли на ринок вийдуть юридичні особи. Тобто, великі агрохолдинги. А це станеться лише у 2024.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної Ради:

Сьогодні такий земельний наділ коштує в середньому 30 - 35 в залежності від регіону угоди доходять до 40 тисяч в середньому 1500 тисячі доларів. Відповідно коли ти маєш сьогодні можливість там здавати кілька паїв і отримувати від них там оренду воно значно вигідніше ніж раз продати і вже не мати можливості це 24 року будуть заходити юридичні особи українці. Їх кредитують банки краще відповідно цінова позиція може піде значно вище плюс це пояснюється тим, що будуть купувати більш об'ємніші масиви земель.

Не може купити наділ і середній фермер. Оскільки вільних грошей немає, а кредити захмарні, і не на вигідних умовах.

Борис Кушнірук, економічний експерт:

Їм потрібна доволі довгострокова розстрочка чи іпотека під купівлю землі від 10 до 15 років. Навіть не проговорено на рівні держави, що потрібно зробити, щоб стимулювати розвиток сотень тисяч фермерських господарств по суті ми пішли по шляху реалізації інтересів інвест-банкірів, які зацікавлені в тому щоб можна було скуповувати землю і потім перепродавати.

Тож перед державою залишається ще ціла низка питань, які необхідно врегулювати, - кажуть експерти.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Дайте нотаріусам як міністерство юстиції чіткі інструкції як їм проводити договори купівлі-продажу земельних ділянок, зробіть їм всім безкоштовне підключення до державного земельного кадастру, податкова, дайте чітке роз'яснення як оподатковується, також ще одною перепоною є те, що закон говорить що розрахунки за земельні ділянки мають відбуватися у безготівковій формі. Це означатиме що навіть якщо у якогось фермера є гроші те, що називається у схронях їм треба спочатку подумати як ці кошти завести на банківський рахунок.

Тож, доки вільний ринок землі робить перші кроки. І якщо ціна за гектар в Україні буде мінімальною, то пожвавлення найближчим часом годі й чекати.