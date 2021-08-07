"Опозиційна платформа - За життя" закликає забезпечити соціальну підтримку населення під час ймовірного локдауну - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Локдауну в Україні найближчим часом не буде. У разі нової хвилі коронавірусу МОЗ налаштоване продовжити практику адаптивного карантину. Тобто, вводитиме жорсткіші обмеження тільки в тих областях, де відбувається спалах хвороби.
При цьому в опозиції нагадують про важливість підтримки людей, які перебуватимуть в умовах карантину.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Из опыта прошлого локдаунов и ограничений, надо очень тщательно предусмотреть меры поддержки и людей и промышлености, чтобы это было действительно справедливо. А то для одних получалось локдаун, а другие работали - и торговые центры и ломбарды работали в период локдауна, когда закрывались предприятия. Это должно быть справедливо.
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