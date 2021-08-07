Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"

Локдауну в Україні найближчим часом не буде. У разі нової хвилі коронавірусу МОЗ налаштоване продовжити практику адаптивного карантину. Тобто, вводитиме жорсткіші обмеження тільки в тих областях, де відбувається спалах хвороби.

При цьому в опозиції нагадують про важливість підтримки людей, які перебуватимуть в умовах карантину.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":