Справжній бебі-бум цього літа в Харківському Фельдман-Екопарку. Дитинчата народилися в лемурів, зебр, ланей, ягуарів і капібар. Уперше в Україні саме тут на світ з'явився деревний дикобраз. Імена малятам, за традицією, дали відвідувачі. Усіх малюків бачила наша Світлана Шекера.

Маленька Марфа ще боїться брати моркву з рук та не відходить від мами-зебри. Навіть до інших зебр вона тільки приглядається. Полюбляє яблука, моркву. Має веселу вдачу.

Сергій Попов, завідувач відділу копитних Фельдман Екопарку:

Игривая, очень игривая. К рукам ещё не подходит побаивается. Ну прыгает весело очень. В полугодовалом возрасте она уже будет похожа на взрослую особь.

Поповнення цього року і в лемурів. Маленькі смугастики ще тримаються мами, та вже ласують шматочками фруктів.

Ольга Прокопова, завідувачка сектору приматів Фельдман Екопарку:

Характер у них покладистый. Ну пугливые пока пугливые. Очень любопытные. Они смотрят на маму и учатся и кушают то что мама кушает.

А двох маленьких ягуарів самка тримає поки що подалі і від людського ока, і від тата-ягуара. Він саме їсть з іншою самкою. Та вже невдовзі до них доєднається і малеча.

Роман Соровцев, завідувач сектора хижаків Фельдман Екопарку:

Родились здоровые, хорошие котята полноценные. Мама их выкармливает. Пока только молоко. Маме мы дополнительно даем ей витамин, даем ей творог молоко для увеличения лактации, чтобы малыши ещё больше окрепли. Малыши в данный момент уже ходят, открыли глазки. Мама их приводит на прогулку на солнышко.

А ця капібара вже вивела на прогулянку щойно народжених шістьох малят. І вперше в Україні саме у Фельдман Екопарку в родині деревних дикобразів - Цецилія і Цилі народилася маленька Ципа. Ім'я малечі дали відвідувачі Екопарку.

Олексій Костюченко, речник Фельдман Екопарку:

Его ещё называют свинья пимпла. Джеральд Даррелл в своих книгах описывал это как настоящего комика среди животных. У него действительно такая очень потешная мордочка, кажется он похожим на клоуна.

Бебі-бум у Фельдман Екопарку уже не дивина. За десять років тут з'явилося на світ більш як дев'ять тисяч дитинчат. При чому такі види, як орангутанги, шпороносні черепахи, білолобі лемури й деревні дикобрази почали розмножуватися вперше в Україні.

Олександр Фельдман, засновник мультикомплексу "Фельдман Екопарк":

Это правильное движение по сохранению некоторых видов, которые просто исчезают в обычной природе. Также мы ведем большую работу с обменом. То есть лани идут в Одессу по специальной программе возвращения животных в естественную среду обитания. Львов мы договорились - передали в Кишинёв. У них не было популяция Львов, мы передали. В Одесский зоопарк передали шпороносных черепах. И так далее. Работаем, более 40 программ по всему миру.

Працюють у мультикомплексі й над поверненням диких тварин у природу. Так, найближчим часом ланей, які народилися у Фельдман Екопарку, відпустять на волю в дельті Дунаю.