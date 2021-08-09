Пожежі у Каліфорнії: щонайменше восьмеро людей зникли безвісти [ Редактировать ]
Щонайменше восьмеро людей зникли безвісти через пожежі в Каліфорнії. Стихію, що спопелила північ штату, вже називають "третьою за нищівною силою в історії".
Боротьба з вогнем триває. Полум'я майже вщент знищило стародавнє поселення золотошукачів Грінвіль. Поширенню вогню сприяє аномальна посуха.
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Пожежі не вщухають. На острові Евбея вітер жене вогонь до сіл. Звідти вже евакуйовано понад дві тисячі людей. Натомість на північ від Афін полум'я згасло
І полум'я наближається до житлових будинків у передмістях. Воно вже повністю охопило прилеглу височину
Тим часом ситуація у країні залишається складною. Пожежі не вщухають. На острові Евбея вітер жене вогонь до сіл. Звідти вже евакуйовано понад дві тисячі людей
Заливати місто почало ще вдень. Надвечір погода погіршилася. Вітер зривав дахи і валив дерева. Пошкоджені десятки автівок. На багатьох вулицях вітер обірвав електродроти