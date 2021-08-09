Олімпійські ігри у Токіо офіційно завершилися [ Редактировать ]
У столиці Японії згас Олімпійський вогонь. Церемонію закриття літніх Ігор у Токіо-2020 увінчав грандіозний салют. А олімпійський прапор урочисто передали мерії Парижа. Французька столиця прийматиме головну спортивну подію 2024-го року.
Загалом учасники змагань цьогоріч повезли додому 339 комплектів нагород. Перемогу в загальному медальному заліку здобули американці. Другу і третю сходинки посіли Китай та Японія. А українська збірна фінішувала 44-ою. Наші атлети завоювали 19 медалей.
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