Лукашенко звинуватив українського президента в постачанні вибухівки у Білорусь [ Редактировать ]
Олександр Лукашенко особисто звинуватив українського президента в постачанні зброї та вибухівки на територію Білорусі. А також у підготовці так званих бойовиків.
Про це він заявив під час спілкування із журналістами в Мінську. В МЗС України ці закиди поки що не прокоментували. На початку липня Лукашенко оголосив про повне закриття кордону з нашою державою.
Нібито через контрабанду зброї. Втім, за останні пів року Білорусь затримала на кордоні з Україною лише чотири одиниці зброї та 10 боєприпасів.
А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяви Лукашенка про повне закриття кордону і постачання зброї з України.
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