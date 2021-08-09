Олександр Лукашенко особисто звинуватив українського президента в постачанні зброї та вибухівки на територію Білорусі. А також у підготовці так званих бойовиків.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами в Мінську. В МЗС України ці закиди поки що не прокоментували. На початку липня Лукашенко оголосив про повне закриття кордону з нашою державою.

Нібито через контрабанду зброї. Втім, за останні пів року Білорусь затримала на кордоні з Україною лише чотири одиниці зброї та 10 боєприпасів.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяви Лукашенка про повне закриття кордону і постачання зброї з України.