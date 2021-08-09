Що робити невакцинованим і як реагує суспільство на такі зміни?

Французи від сьогодні п'ють каву і смакують круасанами по-новому. В країні поширили дію ковідних посвідок на кафе, ресторани та вокзали. Що робити невакцинованим і як реагує суспільство на такі зміни? Дивіться в сюжеті.

Так тепер вітають відвідувачів у французьких кав'ярнях та ресторанах. Без ковідних сертифікатів, чи як їх тут називають, "перепусток здоров'я", всередину зась. Без них не пустять у потяг "Інтерсіті". Не приймуть у лікарні - за винятком екстреної ситуації. Заборонено вхід у торговельні центри. Ще раніше ці посвідки запровадили в кінотеатрах, музеях і концертних залах.

Ромен Дікресченсо, менеджер кафе:

За сьогоднішній ранок ми відмовили кільком десяткам людей. На жаль, у них або не було перепусток, або ж вони були не вакциновані.

Уряд відвів тиждень пільгового часу для бізнесу та користувачів, щоб звикнути до нових умов. Перепустка в цифровому форматі має вигляд QR-коду з інформацією про повну імунізацію, свіжий негативний ПЛР-тест чи нещодавнє одужання після Ковіду. Ініціативу поступово впроваджують уже кілька тижнів.

Під регулярний супровід народних протестів. Майже чверть мільйона людей вийшли на вулиці цими вихідними. У самому лише Парижі нарахували 17 тисяч демонстрантів, що незвично багато для літнього періоду відпусток.

Ізабель Сільверстріні, активістка:

Мене позбавлять свободи, бо я вирішила не вакцинуватися і не здаю ПЛР-тестів. Невдовзі я взагалі нікуди не зможу вийти і муситиму сидіти вдома. Уявляєте? А я так само сплачую всі податки. Це ненормально.

Президент Еммануель Макрон протестами розчарований. Каже, люди втратили здорове відчуття реальності. Адже система перепусток стимулюватиме населення робити щеплення і допоможе обійтися без комендантської години, як це було в попередні локдауни. На сьогодні понад 55 відсотків французів отримали дві дози вакцини.