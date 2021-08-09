Трагедія в аквапарку Дніпра. Там загинув дев'ятирічний хлопчик. Він чомусь був у дорослому басейні. Дитину помітив працівник закладу. Хлопчика витягли з води. Майже годину медики намагалися його реанімувати, але безрезультатно. У поліції інцидент кваліфікували як нещасний випадок.

Остаточну причину смерті поки що не називають - ще чекають на відео з камер спостереження. Як хлопчик опинився у великому басейні? Та де були його батьки? Деталі трагедії розкаже Олена Мендалюк.

Це сталося в неділю на території аквапарку. У басейні для дорослих затонув дев'ятирічний хлопчик. Уже за сім хвилин на місці були медики швидкої, приїхали одразу дві бригади. Сорок хвилин намагалися реанімувати дитину.

Радій Шевченко, генеральний директор КП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф":

Було відсутнє дихання і було відсутнє серцебиття у дитини. Протягом 40 хвилин продовжувалася серцево-легенева реанімація, яка на жаль виявилася безуспішною і через 40 хвилин роботи бригади була констатована біологічна смерть.

Від ранку місце відпочинку для відвідувачів зачинене - санітарний день! Оголошення адміністрація вивішує перед приходом журналістів.

Я не работаю в аквапарке, меня попросили наклеить, я вам ничего не отвечу, не смогу.

А на прохідній черга з охочих відвідати аквапарк. Про смерть дитини не чули. Переконані в тому, що сталося, винні дорослі. Мовляв, не догледіли за дитиною.

Олексій, житель Дніпра:

Нормальная безопасность, просто родители не уследили і все.

Обставини смерті хлопця вивчає поліція. Справу кваліфікують як нещасний випадок.

Ганна Старчевська, начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області: