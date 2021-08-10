Вздовж лінії розмежування активізувалися снайпери і почастішали обстріли з важкої артилерії. Та українські військові вже звикли до таких провокацій.

Уже шостий рік українські вояки боронять ці безмежні степи на Світлодарській дузі. Іноді навіть ціною життя та здоров'я не дають ворогові просунутись далі. Наше військо займає тут панівні висоти, з них окуповане Дебальцеве - мов на долоні. Така перевага дає бійцям хоч іноді розслабитись.

Їм просто не дозволяє місцевість нас побачити! Тобто, тут можна більш-менш спокійно пересуватися

Та що ближче до передової, то небезпечнішим стає український степ. Ворожі снайпери полюють тут і вдень, і вночі. Тому діставатися до окопів нам доводиться ходами сполучення. А після дощів - це не найчистіша прогулянка.

От, що означає "не по уставу вдягнений" - у кросівках тут ходити вкрай небезпечно, можна підсковзнутися.

Позиція, на якій служить двадцятирічний В'ячеслав, уже кілька місяців не фігурувала у зведеннях про обстріли. Та напередодні вони поновилися - посеред білого дня найманці накрили наших бійців зі станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Я думаю, необхідно відкривати вогонь у відповідь, щоб показати, що ми теж не прості тут люди.

І вогонь наші вояки відкрили - це єдине, що зараз змушує противника замовкнути. Після цього стріляти він уже не наважується. До того ж по рації передали, що на цій ділянці працює безпілотник ОБСЄ.

Чим зумовлена така активізація ворога, Едуард не знає. Втім, як досвідчений військовий, убачає в цьому користь для ведення оборони.

Едуард, військовослужбовець Збройних сил України:

Те, що вони здійснюють і відкривають вогонь ми, так скажемо, собі занотовуємо і якщо вони знову відкриватимуть вогонь - ми вже можемо вести вогонь по попередніх даних.

Військові обіцяють: жоден обстріл з боку противника не залишиться безкарним. Українські вояки затяті та вмотивовані, адже воюють за свою землю.