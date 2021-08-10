В порту Одесі викрили контрабанду кокаїну на 10 мільйонів доларів [ Редактировать ]
Контрабанду кокаїну на 10 мільйонів доларів викрили в Одесі. Трьох наркодилерів - українця, румуна і албанця затримали під час спроби вивезення 60 кілограмів наркотику з території порту. Встановлено, що затримані причетні до міжнародного каналу постачання наркотиків.
Наталія Калиновська, начальниця сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України:
Було встановлено що вантаж прибув до порту "Південне" з Республіки Еквадор в одному з контейнерів з бананами. В подальшому цей вантаж зловмисники планували переправити до країн Європейського Союзу. За контрабанду наркотичних засобів чинним законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.
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