Контрабанду кокаїну на 10 мільйонів доларів викрили в Одесі. Трьох наркодилерів - українця, румуна і албанця затримали під час спроби вивезення 60 кілограмів наркотику з території порту. Встановлено, що затримані причетні до міжнародного каналу постачання наркотиків.

Наталія Калиновська, начальниця сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України: